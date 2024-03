Rhaunen

Verkehrsunfallflucht in Rhaunen

Am Sonntag, den 17.03.2024, wurde ein parkendes Fahrzeug in der Schulstraße in Rhaunen durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt.