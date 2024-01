Verkehrsunfallflucht in Reinsfeld

Im Zeitraum zwischen dem 12.01.2024 und 13.01.2024 kam es auf dem öffentlichen Parkplatz nahe der Straße Herrensteg in 54421 Reinsfeld zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der unbekannte Fahrzeugführer touchierte vermutlich während des Ein- oder Ausparkens einen dort abgestellten weißen Transporter. Anschließend verließ er die Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Es besteht Grund zur Annahme, dass das Fahrzeug des flüchtigen Unfallgegners eine blaue Grundfarbe aufweisen könnte.

Die Polizeiinspektion Hermeskeil bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter. Sachdienliche Hinweise zu Tätern werden unter der Telefonnummer 06503 9151-0 oder per Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.



