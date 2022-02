Hermeskeil

Verkehrsunfallflucht in Reinsfeld

Am späten Donnerstagabend, dem 03.02.2022, kam ein Fahrzeug an der Einmündung Renusstraße / Hunsrückstraße in Reinsfeld von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den am Fahrbahnrand aufgestellten Verkehrszeichen.