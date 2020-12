Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:09 Uhr

Hermeskeil (ots). Die Geschädigte parkte ihren PKW am 24.07.2020 im Zeitraum von 08:40-17:55 Uhr in der Friedhofstraße in Osburg in Höhe der Hausnummer 37 (gegenüber des Spielplatzes) in Längsaufstellung am Fahrbahnrand. Bei ihrer Ankunft in der heimischen Garage stellte sie einen frischen Unfallschaden an der Stoßstange ihres PKW vorne links fest, vermutlich ist der Unfallverursacher beim Rangieren mit dessen Anhängerkupplung gegen den geparkten PKW der Geschädigten gestoßen, danach hat er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Hermeskeil, Tel: 06503/9151-0.



