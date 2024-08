Nittel

Verkehrsunfallflucht in Nittel

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Am 12.08.2024, in dem Zeitraum von 10:45 Uhr bis 11:15 Uhr, ist es zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz eines Discounters in der Wiesenstraße in Nittel gekommen.