Verkehrsunfallflucht in Nahbollenbach

Am 01.02. im Zeitraum von 16:00 – 16:20 Uhr kam es im OT Nahbollenbach, in der Mühlwiesenstraße in Höhe eines dortigen Zahnarzts, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Bei dieser wurde einem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug der linke Außenspiegel beschädigt. Es ist ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich entstanden. Es liegen Hinweise auf einen silbernen VW Touran als unfallverursachendes Fahrzeug vor.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de





