Verkehrsunfallflucht in Morbach-Hoxel

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Morbach OT Hoxel (ots) – Am Samstag, dem 20.07.2024 zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr wurde im Bahnhofsweg in Morbach-Hoxel ein, am Straßenrand geparkter, grauer PKW der Marke OPEL durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt.