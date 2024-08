Morbach

Verkehrsunfallflucht in Morbach

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Am Freitag, den 09. August 2024, parkte die Geschädigte ihren PKW in der Zeit von 16:10 Uhr bis 16:30 Uhr in der zweiten Reihe des Lidl-Parkplatzes in 54497 Morbach.