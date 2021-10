Verkehrsunfallflucht in Konz-Krettnach

In der Zeit zw. 13.10.21, 14:00 Uhr, und 14.10.21, 08:30 Uhr, kam es in Konz-Krettnach in der St. Ursula-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Konz (ots).



In der Zeit zw. 13.10.21, 14:00 Uhr, und 14.10.21, 08:30 Uhr, kam

es in Konz-Krettnach in der St.-Ursula-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparktes Fahrzeug, Mercedes A-Klasse, wurde an der hinteren linken Stoßstange, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt.

Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizei Konz, Tel.: 06501-9268-0.



Polizeidirektion Trier

Polizeiwache Konz



Telefon: 06501-9268-0

email: pwkonz@polizei.rlp.de

