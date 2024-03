Verkehrsunfallflucht in Konz-Könen

Am Samstag, den 02.03.2024 gegen 13:45 Uhr wird ein silberner Mazda in Konz durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.

Der Mazda parkte zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz eines Modegeschäfts in der Straße Wilde Acht. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Personen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer

06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.



