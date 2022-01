Verkehrsunfallflucht in Konz, Roscheider Straße

Im Zeitraum von Donnerstag, 30.12.2021 15 Uhr bis Freitag, 31.12.2021 08 Uhr, kam es in der Roscheider Straße in Konz zu einer Verkehrsunfallflucht.





Hierbei kam ein, vermutlich roter PKW im unmittelbaren Bereich des Kreisverkehrs der dortigen LIDL-Filiale in Fahrtrichtung Konz-Roscheid nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Metallgitterzaun der dortigen Grundstücksumzäunung. An dem entsprechenden Zaunelement entstand ein Sachschaden.

Der Verursacher entfernte sich daraufhin, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Der beteiligte PKW müsste einen Unfallschaden im Frontbereich aufweisen.



Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden

(Tel. 06581/9155-0).



