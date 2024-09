Verkehrsunfallflucht in Konz Am Dienstag, den 24.09.2024, ereignete sich in der Schillerstraße 39 in Konz, im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Täter touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem unbekannten Fahrzeug, vermutlich einem PKW, den Eingangsbereich eines dortigen Nagelstudios und flüchtete anschließend.

An der Tür, sowie an Teilen der Fassade des Hauses entstand Sachschaden.

Zeugen die Hinweise zum Täter oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Konz unter der Tel.Nr. 06501/92680 in Verbindung zu setzen.



