Verkehrsunfallflucht in Konz

Am Montag, den 19.02.2024, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz, in der Grafenstraße in Konz eine Verkehrsunfallflucht.

Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa



Der Unfallgeschädigte stellte seinen PKW, einen Opel Astra in grau in Queraufstellung vorwärts, auf dem Parkplatz unmittelbar hinter der Einmündung Wiltinger Straße/ Grafenstraße, unbeschädigt ab. Nachdem er gegen 12:00 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte stellte er einen Schaden an der gesamten linken Fahrzeugseite fest.



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

www.polizei.rlp.de



06581 9155-0

06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell