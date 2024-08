Hermeskeil

Verkehrsunfallflucht in Kell am See

Zwischen Samstag, den 24.08.2024 gegen 23:00 Uhr, und Sonntag, den 25.08.2024 gegen 14:00 Uhr, kam es in Kell am See in der Straße „Wiesplätzchen“ Höhe Hausnummer 22 zu einer Verkehrsunfallflucht.