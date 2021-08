Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil auf dem Parkplatz Globus

Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt vom Unfallort. Das Fahrzeug stand in der Reihe A, direkt neben dem Stand für die Einkaufswagen, am Haupteingang.



Am Fahrzeug war ein deutlicher Streifschaden an der kompletten linken Fzg-Seite vorhanden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.



Hinweise über einen möglichen Verursacher bitte an die Polizeiinspektion Hermeskeil. (Tel.: 06503/915110)



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503/915110

pihermeskeil@polizei.rlp.de



