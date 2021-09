Hermeskeil

Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil

Am Donnerstag, den 23.09.2021, in der Zeit von 13.30 – 13.45 Uhr, stieß ein PKW auf dem Parkplatz vor einem Elektrofachmarkt in der Schulstraße in Hermeskeil beim Ein- oder Ausparken gegen ein neben ihm geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses.