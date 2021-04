Hermeskeil

Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil

Am Dienstag, dem 30.03.2021 gegen 22:10 Uhr, ereignete sich in Hermeskeil, Borwiesenstraße, etwa in Höhe des Gymnasiums eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparktes Fahrzeug (roter Honda Civic) beschädigt wurde.