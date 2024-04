Föhren

Verkehrsunfallflucht in Föhren

Am Donnerstag, den 25.04.2024, kam es gegen 08:00 Uhr in der Waldstraße in 54343 Föhren zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Sattelzugmaschine mit Auflieger.