Idar-Oberstein

Verkehrsunfallflucht in der Tiefensteiner Straße

Am Samstag den 27.01.2024 kam es in der Zeit von 12:20 Uhr und 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf dem Parkplatz des Netto in der Tiefensteiner Straße von Idar-Oberstein.