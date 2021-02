Verkehrsunfallflucht in der Tiefensteiner Straße

In dem Zeitraum zwischen dem 13.02.2021, 19:00 Uhr und dem 14.02.2021, 09:00 Uhr kam es im Bereich des Ortsausgangs Tiefenstein in Fahrtrichtung Kirschweiler zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Der bislang unbekannte Fahrer eines Fahrzeugs touchierte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Personenkraftwagens und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.



Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung werden an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781/561-0 erbeten.



