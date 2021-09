Idar-Oberstein

Verkehrsunfallflucht in der Schützenstraße/Mainzer Straße

Am 02.09.2021 kam es um 21:00 Uhr in Idar-Oberstein im Einmündungsbereich der Schützenstraße in die Mainzer Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.