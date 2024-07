Idar-Oberstein

Verkehrsunfallflucht in der Schloßstraße

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Am Mittwoch, den 10.07.2024, gegen 20:45 Uhr kam es in der Schloßstraße in Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem roten Kleinkraftrad.