Verkehrsunfallflucht in der Saarstraße in Hermeskeil

Am Samstagabend, den 02.04.2022 zwischen 23:30 Uhr und 23:45 Uhr ereignete sich in der Saarstraße in Hermeskeil eine Verkehrsunfallflucht.



Eine junge Fahrerin parkte dort mit ihrem PKW aus einer Parklücke aus und fuhr rückwärtig in den Straßenverkehr ein. Als sie sich bereits auf der Straße befand, fuhr ein hinter ihr fahrender PKW auf ihr Fahrzeug auf. Es kam zu einem kleinen Zusammenstoß. Die Fahrerin sprach den männlichen Fahrer noch kurz an. Dieser entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne sich vorher als Unfallbeteiligter zu erkennen zu geben.

Bei dem flüchtenden PKW handelt es sich mutmaßlich um einen dunklen Skoda.



Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise sind der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503 9151-0 mitzuteilen oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de zu übermitteln



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell