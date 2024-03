Verkehrsunfallflucht in der Poststraße

Am Mittwoch, den 28.02.2024 kam es in Baumholder, vor dem Anwesen Poststraße 8, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei wurde im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr ein, auf der rechten Seite parkendes Fahrzeug, vermutlich durch einen in Richtung Krankenhaus fahrenden Pkw, am linken Außenspiegel beschädigt.

Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.



