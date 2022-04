Schweich

Verkehrsunfallflucht in der Klosterstraße

Im Zeitraum von Sonntag, 17.04.2022, 18:00 Uhr auf Montag, 18.04.2022, gegen 12:00 Uhr kam es in der Klosterstraße in Schweich, in der Nähe des Altenheims, zu einem Verkehrsunfall.