Verkehrsunfallflucht in der Hohlstraße

Ein, am rechten Fahrbahnrand abgestelltes, Fahrzeug wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Aufgrund der aufgefundenen Spuren vor Ort dürfte es sich bei dem flüchtigen um ein gelbes Fahrzeug handeln.



Zeugen, welche sachdienlich Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten sich unter der 06781-5610 bei der Polizei in Idar-Oberstein zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de





Telefon: 06781- 5610

Telefax: 06781- 561 150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





