Verkehrsunfallflucht in der Graf-Metternich-Straße in Konz

Am 10.03.2024 kam es im Stadtgebiet Konz in der Graf-Metternich-Straße gegen 14:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, die von Zeugen beobachtet wurde.



Ein schwarzer SUV fuhr aus bisher ungeklärter Ursache gegen am Fahrbahnrand befindliche Randsteine und beschädigte Diese in ihrer Verankerung.

Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Die Insassen des schwarzen SUV werden als ältere Dame und älterer Herr beschrieben.



Zeugenhinweise werden tel. unter 06581-91550 an die Polizei Saarburg erbeten.



