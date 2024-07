Trier-Ehrang

Verkehrsunfallflucht in der Ehranger Straße

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Montag, 22.07.2024 kam es im Zeitraum von 11:00 – 11:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Ehranger Straße in Trier.