Morbach

Verkehrsunfallflucht in der Conenstraße in Morbach (Gonzerath)

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Am Mittwoch 28.08.2024 parkte in der Zeit von 07.00-15.30 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz in der Conenstraße in Morbach (Gonzerath) ein unbekanntes Fahrzeug rückwärts aus und beschädigte einen geparkten Peugeot-Pkw im Heckbereich.