Verkehrsunfallflucht in der Bergstraße

Im Zeitraum von Dienstag, den 08.06.2021, 16:00 Uhr bis Mittwoch, den 09.06.2021, 08:30 Uhr, kommt es zu einem Verkehrsunfall in der Bergstraße im Ayler Ortsteil Biebelhausen, bei welchem einem parkenden PKW, VW Golf Sportsvan, der hintere Kotflügel der Beifahrerseite regelrecht aufgerissen worden ist.





Der Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.



Da der parkende PKW am Fahrbahnrand unmittelbar gegenüber einer Liefereinfahrt der Biebelhausener Mühle abgestellt gewesen ist, könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen LKW handeln.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg, unter der Telefonnummer 06581/9155-0, in Verbindung zu setzen.



