Konz

Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße – Zeugen gesucht

Am heutigen Morgen im Zeitraum 08:10 Uhr bis 09:30 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Konz, gegenüber dem Bahnsteig, abgestellter blauer PKW Ford Focus im Heckbereich beschädigt.