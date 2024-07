Birkenfeld

Verkehrsunfallflucht in Birkenfeld

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Am Dienstag, den 30.07.2024, im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr, kam es in der Straße „Auf Ellenborn“ 19 in Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht.