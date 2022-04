Verkehrsunfallflucht in Beuren

In Höhe der Hausnummer 34 kam ein unbekanntes Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenwand des dortigen Gebäudes. Hierbei entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Anhand der Spurenlage ist anzunehmen, dass der Schaden durch größeres Fahrzeug verursacht wurde. Es könnte sich hierbei um einen Kraftomnibus, einen Pritschenwagen oder ein ähnliches Kraftfahrzeug handeln.



Die Polizeiinspektion Hermeskeil bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung des Unfallverursachers.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06503 9151-0 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de entgegengenommen.



