Verkehrsunfallflucht im Stadtteil Enzweiler

In der Nacht vom 16.01.2021 auf den 17.01.2021 kam es im Bereich der Straße Am Kehrweg in Idar-Oberstein, Stadtteil Enzweiler zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr die Enzweilerstraße aus Richtung L176 kommend in Fahrtrichtung B41. Auf Höhe der Einmündung Am Kehrweg wendete der Fahrzeugführer sein Fahrzeug vermutlich auf der Fahrbahn und kollidierte hierbei mit einer Straßenlaterne. An der Laterne entstand erheblicher Sachschaden.



Sachdienliche Hinweise können an die Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden.



