Verkehrsunfallflucht im Kreisverkehr

In Nacht von Samstag den 19.10.2024 auf Sonntag den 20.10.2024 ist es auf der L175 im Bereich des Kreisverkehrs Herborn zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Der bis dato unfallbeteiligte Fahrzeugführer ist mit seinem grauen Volvo nach links abgekommen und mit der Beschilderung einer Mittelbebauung der Fahrbahninsel kollidiert. Anschließend ist der Fahrer auf die begrünte Insel des Kreisverkehrs gefahren und hat die Unfallstelle verlassen, ohne den Unfall bei der Polizei zu melden. Der verunfallte PKW ist im Bereich der Fahrzeugfront stark beschädigt, sodass einige Teile der Lichttechnischen Einrichtungen sowie die Abdeckung des rechten Außenspiegels fehlen.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um

Mithilfe bei der Ermittlung der Täter. Sachdienliche Hinweise zum

Unfallhergang oder zum unfallbeteiligten PKW werden unter der

Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an

piidar-oberstein@polizei.rlp.de entgegengenommen.







