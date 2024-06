Verkehrsunfallflucht „Im Gewerbegebiet“ in Baumholder

In der Zeit zwischen dem 29.06.2024, 19:00 Uhr, und dem 30.06.2024, 17:00 Uhr, wurde in der Straße „Im Gewerbegebiet“ in Baumholder, gegenüber des alten Casinos, ein schwarzer PKW der Marke Mitsubishi beschädigt.

Dieser war am rechten Straßenrand aufgrund einer Veranstaltung am Abend des 29.06.2024 abgestellt worden. Zu diesem Zeitpunkt parkten mehrere Fahrzeuge an diesem Fahrbahnrand. Als der Fahrzeugführer am heutigen Sonntag gegen 17:00 Uhr seinen PKW abholen wollte, fielen ihm Beschädigungen auf der vorderen Fahrerseite auf. Vermutlich wurde der parkende PKW von einem Aus- oder Einparkenden Fahrzeug touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich danach von der Unfallörtlichkeit. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000-1500EUR.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Baumholder unter 06783/9910 in Verbindung zu setzen.



