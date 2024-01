Verkehrsunfallflucht im Drosselweg in Birkenfeld/Nahe

Im Zeitraum von Mittwoch, den 10.01.2024 19:15 Uhr bis zum Donnerstag, den 11.01.2023 08:40 Uhr kam es im Drosselweg in Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei beschädigte der Verursacher einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW im hinteren Bereich der Fahrerseite. Nach dem Unfallgeschehen verlässt der Verursacher die Unfallstell ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Die Polizei Birkenfeld bittet um Ihre Hilfe. Bei sachdienlichen Hinweisen bitte an die Polizeiinspektion Birkenfeld wenden.



