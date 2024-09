Saarburg

Verkehrsunfallflucht im Bereich des Krankenhauses

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

Am Mittwoch, den 18.09.2024 zwischen 07:30 und 16:30 Uhr ereignete sich in Saarburg in der Graf-Siegfried-Straße auf Höhe des Krankenhauses ein Verkehrsunfall.