Verkehrsunfallflucht im Bereich der IGS Morbach

Am 26.08.2024 kam es im Friedhofsweg in Morbach auf dem dortigen Parkplatz an der IGS Morbach im Tatzeitraum von 13:40 Uhr bis 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass das zum Unfallzeitpunkt geparkte Leichtkraftrad des Geschädigten durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer mutmaßlich beim Ein – oder Aussteigen an der linken Plastikverkleidung und am linken Spiegel beschädigt wurde.

Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.



Hinweise zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht werden erbeten an die Polizeiinspektion Morbach.



