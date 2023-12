Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr. Zeugen gesucht!

Symbolbild Foto: dpa

Demnach befuhr ein unbekannter PKW die Strecke in der o.g. Fahrtrichtung, kam im Bereich einer Linkskurve von seiner Fahrspur ab und streifte den entgegenkommenden PKW. Anschließend entfernte sich der unbekannte PKW von der Unfallörtlichkeit in Richtung Tawern.



Bei dem flüchtigen PKW könnte es sich möglicherweise um einen weißen VW Golf mit einem „A“ im Kennzeichen gehandelt haben. Der PKW dürfte geringfügige Beschädigungen im Bereich der linken Fahrzeugseite aufweisen.



Personen, die Zeugen des Unfalls wurden oder einen oben beschriebenen PKW mit entsprechender Beschädigung kennen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarburg in Verbindung zu setzen.



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Saarburg

54439 Saarburg

