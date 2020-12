Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 18:20 Uhr

Am Dienstag, den 25.08.2020, kam es gegen 14:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Höhe des Friedhofes von Geisemerich.





Hierbei befuhr der Geschädigte die K 44 von Obersehr kommend in Fahrtrichtung Geisemerich. Im S- Kurvenbereich musste der Geschädigte einem auf seiner Fahrspur entgegenkommenden schwarzen Kleinwagen- Pkw ausweichen und kam rechtsseitig im Straßengraben zum Stillstand. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss die Unfallörtlichkeit, ohne seine Beteiligung gegenüber dem Beteiligten anzuzeigen.



Der Fahrer des geschädigten PKW wurde schwer verletzt in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Am Pkw des Geschädigten sowie der Friedhofsumzäunung entstand Sachschaden.



Die Polizeiinspektion Saarburg bittet um Zeugenhinweise.



Im Einsatz waren ein Rettungswagen der Rettungswache Pluwig, ein Notarzt sowie die Polizeiinspektion Saarburg.



