Verkehrsunfallflucht – Geschädigter gesucht

Am Freitag, dem 06.08.21, ereignete sich zwischen 11:30 und 12:00 Uhr auf dem REWE Parkplatz in Hermeskeil eine Verkehrsunfallflucht.

Beim Ausfahren aus einer Parkbucht streifte der Unfallverursacher das links daneben geparkte Fahrzeug auf der rechten Fahrzeugseite an der hinteren Stoßstange. Der Verursacher konnte mittlerweile ermittelt werden. Bei dem geschädigten PKW soll es sich um einen weißen PKW mit „TR“ Kennzeichen handeln.

Der Geschädigte wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 in Verbindung zu setzen.



Polizeiinspektion Hermeskeil

pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

Tel. 06503/9151-0



