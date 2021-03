Trier

Verkehrsunfallflucht Eurener Straße/ Ecke Hornstraße – Zeugen gesucht

Am Freitag, den 18.03.2021, gegen 10:30 Uhr beschädigte ein weißer Autotransporter mit Anhänger und aufgeladenem Daimler-Benz (A- oder B-Klasse) einen roten Ford Focus Kombi, der verkehrsbedingt an der Haltelinie Hornstraße stand und in die Eurener Straße einfahren wollte.