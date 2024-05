Lampaden-Geisemerich

Verkehrsunfallflucht durch Traktor

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Am Montag den 27.05.2024 kam es gegen 17:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Lampaden-Geisemerich in Höhe der Hausnummer 3A. Dabei streifte ein Traktor beim Verlassen des Ortsteils einen am rechten Fahrbahnrand haltenden weißen Mercedes-Transporter, wodurch an diesem erheblicher Sachschaden im vierstelligen Bereich entstand.