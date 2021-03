Verkehrsunfallflucht durch LKW

Archivierter Artikel vom 31.01.2021, 23:50 Uhr

Am 29.01.2021 ist es im Laufe des Vormittags zu einer Verkehrsunfallflucht in der Wingertstraße in Fischbach gekommen.

Dabei soll ein Sattelschlepper mit Anhänger, ein über einer Garage liegendes Marmorgeländer, kurz vor einer Kurve beschädigt haben. Der LKW hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.



Zeugen, welche weitere Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich an hiesige Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Idar-Oberstein



Telefon: 06781-561-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell