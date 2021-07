Freudenburg

Verkehrsunfallflucht bei Fleischerei – Zeugen gesucht

Am 02.07.2021 in der Zeit von 07:00 Uhr und 07:30 Uhr kam es auf dem Firmenparkplatz der Fleischerei Thielmann in Freudenburg/Johann-König-Straße 16, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.