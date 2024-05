Verkehrsunfallflucht B268 Höhe Niedermennig

Am 29.05.2024, um ca. 12:25 Uhr, ereignete sich auf der B268 zwischen Pellingen und Trier, in Höhe der Ortslage Niedermennig, ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Der Geschädigte befuhr mit seinem weißen Transporter die besagte Strecke aus Trier kommend in Fahrtrichtung Pellingen, als unmittelbar vor einer Rechtskurve ein roter Kleinwagen, gefolgt von einem schwarzen Mercedes, aus dem Kurvenbereich auf die Gerade einfuhren. Trotz Gegenverkehr, führte der dunkle Mercedes ein Überholmanöver durch, sodass der Geschädigte stark bremsen und nach rechts ausweichen musste, um den Zusammenstoß zu verhindern. Im Rahmen des Ausweichmanövers kollidierte er leicht mit der Schutzplanke.



Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder den Unfallbeteiligten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

Telefon: 06581/9155-0

Mail: pisaarburg.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell