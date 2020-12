Archivierter Artikel vom 05.08.2020, 17:41 Uhr

Einen Schaden an seinem auf dem Rewe-Parkplatz in Hermeskeil abgestellten Auto stellte der Besitzer beim Zurückkommen fest.

Seinen Angaben zu Folge habe er seinen silberfarbenen Opel Insignia am Mittwoch, 05.08.2020, um ca. 14:30 Uhr ohne Schaden abgestellt. Ca. 45 Minuten habe das Fahrzeug geparkt. In diesem Zeitraum muss ein Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ausparken mit seinem Fahrzeug den Schaden verursacht haben. Ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern hat er seine Fahrt fortgesetzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/91510 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503-9151-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell