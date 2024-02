Idar-Oberstein

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in der Mainzer Straße vin

Am 19.02.2024 kam es im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 16:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Ärztehauses in der Mainzer Straße 220 in Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht.