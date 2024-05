Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Am 12.05.2024 zwischen 11:30 Uhr und 15:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Hotels „Villa Keller“, Brückenstraße 1 in Saarburg ein Verkehrsunfall.

Dabei wurde ein schwarzer Renault von einem bislang unbekannten Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken gestreift. An dem schwarzen Renault entstand Sachschaden. Der für den Unfall verantwortliche Fahrer bzw. die verantwortliche Fahrerin entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem bislang unbekannten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter Tel.: 06581 9155-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner:

Michels, PK

06581 9155-0

06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de



